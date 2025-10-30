الخميس 2025-10-30 11:44 ص
 

فيديو.. خطبة طفلين تثير عاصفة على مواقع التواصل في تركيا

لا
من الفيديو
 
الخميس، 30-10-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري- أثار مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل في تركيا غضباً واسعاً، بعدما أظهر خطوبة طفلين في إحدى القرى وسط احتفال عائلي كامل الطقوس.

وأعرب رواد المنصات عن صدمتهم من المشهد الذي بدا فيه الطفلان دون سن المراهقة، واعتبروا الواقعة "انتهاكاً لحقوق الطفولة ومخالفة للمنطق والإنسانية". وطالب السكان وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بالتدخل العاجل وفتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن الحدث، داعين إلى تشديد الرقابة على الممارسات التي تمس حقوق الأطفال في البلاد.

 

 
 
gnews

