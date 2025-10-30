الخميس 2025-10-30 11:42 ص
 

بعد عام على تشكيلها.. حكومة حسّان تتخذ أكثر من 1000 قرار

رئيس الوزراء جعفر حسان
 
الخميس، 30-10-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت الحكومة، الخميس، ملخصًا لأبرز أعمالها خلال عامها الأول (من أيلول 2024 إلى أيلول 2025)، موضحة أن مجلس الوزراء عقد 86 جلسة على مدى العام، اتخذ خلالها أكثر من 1000 قرار.اضافة اعلان


وأقرت الحكومة 25 مشروع قانون و133 نظامًا ومشروع نظام، في إطار جهودها لتطوير الإطار التشريعي والإداري.

وشملت القرارات الحكومية 65 قرارًا لتحديث الإطار الإداري والسياسي، و122 قرارًا لتعزيز التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، إضافة إلى 153 قرارًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما اتخذ مجلس الوزراء 147 قرارًا لدعم عمل القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ضمن خطط تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز رؤية التحديث الاقتصادي.
 
 
