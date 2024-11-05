طواقم سير المفرق تعيد مبلغ 1800 دينار لسيدة عربية فقدته بسيارة أجرة

وفي التفاصيل التي رواها طاقم الدورية المكون من النقيب محمد الجهماني، والملازم أول محمد السرحان، من قسم سير محافظة المفرق، فقد تواصلت السيدة معهما صباح الاثنين في أثناء قيامهما بالواجب الرسمي، وهي في حالة من الذعر والهلع بسبب نسيان محفظتها في سيارة الأجرة التي استقلتها.
وبيّن الجهماني أنه جرى الاستفسار من السيدة عن مواصفات المركبة والسائق، ورغم عدم تذكرها أرقام اللوحة بدقة، تمكنت مديرية الأمن العام من تحديد المركبة من خلال قاعدة البيانات المتاحة والكاميرات في المنطقة، و تم التواصل مع السائق الذي أبدى أمانة كبيرة وسلم المحفظة لصاحبتها.
وكرم مدير شرطة المفرق، العميد عوض اللبابدة، طاقم الدورية وسائق الأجرة، مشيدا باحترافية طواقم السير وسرعة استجابتهم ومساعدتهم للسيدة، ما يعكس الخبرة والكفاءة في التعامل مع مختلف المواقف.
وأكد العميد اللبابدة، أن رجال السير والإدارات المرورية هم رجال أمن يتمتعون بحس أمني عالٍ، وقدرة على تقديم المساعدة، متحلين بالنزاهة والأمانة والإخلاص.
كما وجه الشكر لسائق الأجرة على تعاونه الذي يعكس صورة طيبة للمواطنة المسؤولة والأخلاق الحميدة التي يتمتع بها سائقو الأجرة والأردنيون كافة.
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