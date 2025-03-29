عاجل السماح بدخول المجموعات السياحية السورية إلى المملكة وفق الضوابط المعتمدة

وأوضح المجالي، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه، مؤكدًا أن الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه وفق الأطر المحددة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع السياحي وتعزيز الحركة السياحية والتسهيل على الأخوة في سوريا مع الحفاظ على أمن المملكة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.
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