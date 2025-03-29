عاجل السماح بدخول المجموعات السياحية السورية إلى المملكة وفق الضوابط المعتمدة

01:56 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، العودة للعمل بالموافقات على دخول المجموعات السياحية السورية إلى أراضي المملكة، وفقا للضوابط والشروط المعمول بها سابقًا، وبكفالة مكاتب السياحة والسفر المرخصة بحيث تحدد مدة الزيارة بشهر واحد فقط. اضافة اعلان





وأوضح المجالي، أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخه، مؤكدًا أن الجهات المعنية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقه وفق الأطر المحددة.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم القطاع السياحي وتعزيز الحركة السياحية والتسهيل على الأخوة في سوريا مع الحفاظ على أمن المملكة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

