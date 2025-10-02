عاجل اللجنة الوطنية لسلامة السدود تسلم تقريرها حول الجاهزية للموسم المطري

ووفق بيان صحفي عن وزارة المياه، فإن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود أصدر تعليمات اليوم الخميس، بعد تسلمه التقرير إلى العاملين كافة في قطاع المياه بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ او فيضانات لمياه الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري المقبل وتجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.
وأكدت سلطة وادي الأردن، أن كوادرها الفنية قامت بإجراء الصيانة اللازمة كافة وتجهيزها والتأكد من سلامة جميع مرافقها وتنطيف مجاري السيول والأودية جميع المنشآت المائية للحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة، لأهمية هذه المرافق الحيوية في ظل التوجهات الوطنية لتوسيع الحصاد المائي في توفير المياه لكافة الاستخدامات وتنمية الحياة الاقتصادية وتأمين الغذاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية للمياه 2023-2040.
وتعد اللجنة الوطنية لسلامة السدود لجنة وطنية مختصة تضم خبراء مياه مختصين بأعمال الكشف الميداني يرافقها فنيين ومهندسين من أصحاب الاختصاص يقومون بالكشف وإجراء مسوحات لمجاري الأودية القريبة من تلك السدود، للتأكد من فعالية أدائها وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات ومراقبة تصرف السدود و متابعة قراءات كل الأجهزة والقياسات الخاصة بتصريف المياه وتحليلها ودراستها وضمان تدفق هذه المعلومات أولا بأول إلى مركز العمليات والسيطرة الرئيسي في مركز الوزارة وكذلك المركز الوطني لإدارة الأزمات والجهات المختصة المعنية.
