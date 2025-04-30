عاصفة غبارية تضرب مناطق في الزرقاء

07:27 م

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الوكيل الإخباري- تشهد عدة مناطق في محافظة الزرقاء في هذه الأثناء أجواء مغبرة مع تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية نتيجة للغبار الكثيف وفق إدارة الارصاد الجوية. اضافة اعلان





وحذرت السائقين من خطر تدني الرؤية على الطرقات، وندعو مرضى الجهاز التنفسي والربو إلى تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان واتباع الإرشادات الوقائية.