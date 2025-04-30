عاصفة غبارية تضرب مناطق في الزرقاء

وحذرت السائقين من خطر تدني الرؤية على الطرقات، وندعو مرضى الجهاز التنفسي والربو إلى تجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان واتباع الإرشادات الوقائية.
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