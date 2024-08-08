عجلون: انطلاق فعاليات مهرجان العباءة الخضراء

الوكيل الإخباري- مندوبا عن وزيرة الثقافة هيفاء النجار، رعى مدير معهد تدريب الفنون الجميلة في الوزارة الدكتور حسين دغيمات مساء اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان عجلون الثقافي (العباءة الخضراء) في القرية الحضرية.



وقال مدير الثقافة في محافظة عجلون سامر الفريحات ، إن مهرجان عجلون الثقافي (العباءة الخضراء) السنوي الذي تنظمه المديرية، يتضمن برنامجه فقرات متنوعة للكبار الصغار والعائلات بين الترفيه والعروض المسرحية والفعاليات الثقافية من شعر وفقرات فنية وفلكلوية تراثية تقدمها فرق مختلفة، مشيرا إلى أن المهرجان الذي سيقام في القرية الحضرية التابعة لبلدية عجلون الكبرى يستمر لمدة يومين.



وبين الفريحات، أن المهرجان يحظى بحضور جماهيري كبير من جميع أطياف ومكونات المجتمع في عجلون، مشيرا إلى أن هدف المهرجان، يتمثل بنقل التجربة والفعل الثقافي لمناطق المحافظة كافة.

وقال، إن المهرجان يتزامن مع فعاليات اختيار قضائي صخرة وعرجان كمدينة ثقافية، مبينا أنه تم لغاية الآن تنفيذ 60 فعالية متنوعة في القضائين.