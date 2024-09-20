عجلون: بلدية الجنيد تستكمل استعداداتها لفصل الشتاء

وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم، إن البلدية وكوادرها استكملت استعداداتها لفصل الشتاء عبر إعادة تركيب أغطية المناهل وتركيب وتثبيت مقاطع للمياه في الشوارع، خاصة التي تتجمع فيها المياه.
وأشار المومني إلى أن خطة البلدية تهدف إلى معالجة مواطن الخلل التي تتعلق بتصريف مياه الأمطار في شوارع وأحياء مناطق البلدية، إلى جانب العمل على العبارات وتنظيف مداخلها من الأتربة والحجارة والمخلفات التي تحول دون مرور المياه فيها.
وأضاف أنه يتم حاليًا الاستمرار في حملات التعبيد للشوارع الفرعية الضيقة بهدف تحسين واقع البنى التحتية في الطرق التابعة للبلدية.
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