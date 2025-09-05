الجمعة 2025-09-05 08:10 م
 

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

الجمعة، 05-09-2025 06:04 م
الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة عجلون يومي الخميس والجمعة حركة سياحية نشطة في مواقعها الطبيعية والأثرية وسط أجواء معتدلة انعكست إيجاباً على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال المطاعم والمنشآت السياحية المختلفة.اضافة اعلان


وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إن المديرية تتابع المواقع السياحية ومرافقها بشكل مستمر، مؤكداً وجود تنسيق دائم مع الشركاء المحليين لتطوير الخدمات والبنية التحتية وتعزيز الجذب السياحي الداخلي، مبيناً أن عدد زوار قلعة عجلون وموقع مار إلياس خلال اليومين تجاوز 5 آلاف زائر.

وبين مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة، أن مشروع تلفريك عجلون استقطب أكثر من 9 آلاف زائر خلال يومي الخميس والجمعة، مشيراً إلى أن المشروع يشكل نافذة تنموية للعديد من المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية لما يتميز به من خدمات ومواصفات فريدة.

مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة،قال إن المحمية والأكاديمية التابعة لها شهدت إقبالاً لافتاً خلال اليومين، حيث بلغ عدد الزوار يوم الخميس نحو 2236 زائراً، منهم 2074 أردنياً و162 غير أردني، فيما بلغ عدد الزوار يوم الجمعة 917 زائراً، منهم 873 أردنياً و44 غير أردني.

وبحسب القضاة، فقد بلغت نسبة الإشغال في الأكواخ البيئية يوم الخميس 100% ويوم الجمعة 80%، مبينًا أن هذا الإقبال يعكس مكانة المحمية كمقصد بيئي وسياحي مهم ويستدعي تكثيف الجهود لحماية هذه المواقع وتعزيز أنشطتها البيئية بما يخدم الزوار والمجتمع المحلي.

بدوره، قال صاحب أحد المشاريع السياحية في بلدة راجب فهيم الصمادي، إن الحركة السياحية النشطة انعكست بشكل واضح على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المشاريع وتوفير بنية تحتية متطورة بما يعزز دورها في خدمة الزوار وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
 
 
