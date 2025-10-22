06:10 م

الوكيل الإخباري- ارتياح كبير وترقب للظهور الأول ليوسف صالح مع النشامى





الوكيل الإخباري - تعيش جماهير النشامى حالة من الترقب والحماس مع اقتراب انضمام اللاعب يوسف صالح إلى صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم.



وتفاعلت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الأخبار التي أشارت إلى موافقة اللاعب على تمثيل المنتخب خلال الفترة المقبلة، معتبرين أن صالح سيقدم إضافة للنشامى قبل الاستحقاقات القادمة في بطولة كأس العرب، وكأس العالم في عام 2026.



ويعد صالح من الأسماء البارزة في صفوف نادي كارديف سيتي الإنجليزي الذي يلعب في دوري الـ"تشامبيونشيب"، حيث قدم أداء مميزا لفت أنظار المتابعين بمهارته وسرعته في الجبهة الهجومية.



ومن المنتظر أن يظهر يوسف صالح لأول مرة بقميص المنتخب الوطني في المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب تونس خلال شهر نوفمبر المقبل، في لقاء تنتظره الجماهير بشغف لمعرفة مدى تأثير اللاعب في أول اختبار له مع النشامى.



وكانت الجماهير الأردنية طالبت باستدعاء اللاعب يوسف صالح في النافذة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي أقيمت في حزيران الماضي، إلا أن الجهاز الفني للمنتخب ارتأى الحفاظ على التشكيلة لمساعدة المنتخب على التركيز في المواجهات الحاسمة قبل ضمان التأهل المباشر لكأس العالم في الجولة قبل الأخيرة بعد فوز النشامى على عُمان بثلاثية آنذاك.