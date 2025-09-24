عجلون: صندوق التنمية والتشغيل يمول مشاريع بمليون و340 ألف دينار

وقال مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التمويل يهدف إلى دعم الجهود الحكومية في الحد من الفقر والبطالة وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وإقامة مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن الصندوق يركز في برامجه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار مرابحة تفضيلية لما لها من أثر مباشر في تحسين الظروف المعيشية وتمكين أبناء المحافظة.
وأضاف، إن الصندوق يولي أهمية خاصة للمشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيعهم على الاعتماد على الذات بدلا من انتظار الوظائف التقليدية، مشيرا إلى أن شروط الحصول على التمويل تتطلب أن يكون عمر المقترض بين 18- 65 عاما وأن يسجل المشروع كمؤسسة فردية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع إلزامية تسجيل المشروع والعاملين فيه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل صرف الدفعة الأخيرة من القرض.
