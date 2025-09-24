الأربعاء 2025-09-24 01:26 م
 

عجلون: صندوق التنمية والتشغيل يمول مشاريع بمليون و340 ألف دينار

نقود
نقود
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   قدم صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون منذ بداية العام الحالي قروضا تمويلية بلغت قيمتها نحو مليون و 340 ألف دينار، استفاد منها 90 مشروعا ما أسهم في توفير 193 فرصة عمل.

اضافة اعلان


وقال مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التمويل يهدف إلى دعم الجهود الحكومية في الحد من الفقر والبطالة وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وإقامة مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن الصندوق يركز في برامجه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار مرابحة تفضيلية لما لها من أثر مباشر في تحسين الظروف المعيشية وتمكين أبناء المحافظة.


وأضاف، إن الصندوق يولي أهمية خاصة للمشاريع الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيعهم على الاعتماد على الذات بدلا من انتظار الوظائف التقليدية، مشيرا إلى أن شروط الحصول على التمويل تتطلب أن يكون عمر المقترض بين 18- 65 عاما وأن يسجل المشروع كمؤسسة فردية لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع إلزامية تسجيل المشروع والعاملين فيه في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل صرف الدفعة الأخيرة من القرض.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

54

فيديو الوكيل سبب اختلاف أسعار الأدوية بين الأردن و الدول الأخرى .. مؤسسة الغذاء والدواء توضح

تصاعد الدخان من غزة

فلسطين 55 شهيدا في غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي افتتاح مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 في عمّان

54

تكنولوجيا هل أخفقت آبل في اختبار شريحة N1؟ مشاكل iPhone 17 التقنية تتصاعد

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية "الصناعة والتجارة" بصدد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع نظام التجارة الإلكترونية

غت

تكنولوجيا خبر مهم لمستخدمي "واتساب".. هذه تفاصيله

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يهاجمون رئيس بلدية بيتا جنوب نابلس

6

تكنولوجيا علي بابا تطلق "ماكس-كوين3" أكبر نموذج ذكاء اصطناعي لها



 
 





الأكثر مشاهدة