عجلون: صندوق التنمية والتشغيل يمول مشاريع بمليون و340 ألف دينار

الوكيل الإخباري- قدم صندوق التنمية والتشغيل في محافظة عجلون منذ بداية العام الحالي قروضا تمويلية بلغت قيمتها نحو مليون و 340 ألف دينار، استفاد منها 90 مشروعا ما أسهم في توفير 193 فرصة عمل.

وقال مدير فرع الصندوق الدكتور عيسى عواودة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التمويل يهدف إلى دعم الجهود الحكومية في الحد من الفقر والبطالة وتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي وإقامة مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن الصندوق يركز في برامجه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسعار مرابحة تفضيلية لما لها من أثر مباشر في تحسين الظروف المعيشية وتمكين أبناء المحافظة.