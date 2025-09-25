وزير الشباب: دعم الشباب أولوية قصوى ومسؤولية وطنية

11:21 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، إن الاهتمام بالشباب يمثل أولوية قصوى في العمل الوطني، فهم الرهان الحقيقي ومحرك المسيرة التنموية، وقادة المستقبل الذين تعوّل عليهم القيادة الهاشمية بما توليه لهم من رعاية واهتمام، ليكونوا على قدر الآمال المعقودة عليهم في جميع المحافل.





وأضاف العدوان، أن الوزارة تسعى إلى تسخير جميع الإمكانيات لدعم الشباب وصقل مواهبهم عبر المراكز الشبابية والأندية المنتشرة في المحافظات، مع إطلاق المبادرات والبرامج الطموحة في المجالات الرياضية والإبداعية والثقافية والتعليمية والتطوعية، بما يعزز تمكينهم ومشاركتهم الفاعلة في خدمة الوطن والمجتمع.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وزير الشباب اليوم الخميس، في عدد من المرافق الشبابية والرياضية بمحافظة معان، ضمن سلسلة جولاته الميدانية على المرافق الشبابية والرياضية في مختلف محافظات المملكة، للوقوف على احتياجاتها ومتابعة سير العمل في المشاريع الإنشائية وتنفيذ الخطط والبرامج التدريبية.



واستهل الدكتور العدوان جولته بزيارة مركز شباب الحسينية، بحضور محافظ معان خالد الحجاج، ومتصرف لواء الحسينية ناصر الشرعة ورئيس لجنة بلدية الحسينية المهندس عبدالمنعم أبو هلالة، ومدير شباب معان ممدوح أبو تايه، حيث اطلعوا على البرامج والخدمات التي يقدمها المركز للشباب.



وتضمنت الجولة، زيارة نادي الحسينية الرياضي، حيث التقى الدكتور العدوان رئيس النادي عقلة الذيابات وعددًا من أعضاء الهيئة الإدارية الذين استعرضوا أبرز التحديات التي تواجههم واحتياجات النادي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على دعم الأنشطة الرياضية والثقافية بما يعزز من دور الأندية في خدمة القطاع الشبابي والرياضي.



وفي قضاء الجفر، واصل الدكتور العدوان جولته إلى مركزي شابات وشباب الجفر التقى خلالها مجموعة من الشباب والناشطين في العمل الشبابي، بحضور النائب صالح أبو تايه ومدير قضاء الجفر أمين الشعيبات، حيث أشاد بالجهود التطوعية التي ينفذها الشباب، داعيًا إلى إعداد خطة عمل وبرنامج متكامل ليتم تنفيذه داخل المركز، بما يسهم في رفع مستوى البرامج والخدمات المقدمة للشباب.



كما شملت الجولة، تفقد القرية الشبابية، حيث اطلع خلالها على مرافق القرية وأوعز إلى هيئة الإشراف بضرورة إجراء أعمال صيانة عاجلة وتفعيل المرافق بما يخدم أبناء المنطقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الثقافة ومديرية الأمن العام ومختلف المؤسسات الرسمية والوطنية لتوسيع دائرة الأنشطة الشبابية.



وتابع العدوان جولته إلى مجمع الأميرة هيا الرياضي، حيث تفقد مرافق المجمع وأعمال الصيانة القائمة واستمع إلى شرح مفصل حول واقع المرافق والخطط التطويرية.



وفي مديرية شباب معان، شدّد العدوان خلال لقائه مجموعة من المشرفين والعاملين في المديرية على أهمية تفعيل المراكز الشبابية وتطوير برامجها، مع إعطاء الشباب الدور الرئيسي في اختيار الأنشطة التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، وتوفير مساحات آمنة وصديقة لهم، مؤكدا على ضرورة تعزيز التشبيك مع المجتمع المحلي وخلق شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات بما يخدم شباب وشابات المحافظة.



وفي ختام الجولة، تابع الدكتور العدوان، المباراة النهائية لبطولة قصبة معان، التي تقام ضمن فعاليات بطولة عمان عاصمة الشباب العربي 2025 لخماسيات كرة القدم، والتي جمعت فريقي الميثاق الوطني ونادي المريغة، في صالة كلية معان الجامعية وانتهت بفوز فريق الميثاق الوطني، حيث توج الدكتور العدوان الفريق الفائز بلقب بطل لواء قصبة معان.

