انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر لأطباء الدماغ والأعصاب

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم الخميس، في عمّان، برعاية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية الأردنية لأطباء الدماغ والأعصاب والمؤتمر الحادي عشر لجمعية مساندة مرضى الصرع – فرع الأردن، الذي تنظمه الجمعية الأردنية بالتعاون مع الجمعية الشريكة، خلال الفترة 25 – 26 أيلول 2025.

وأكد وزير الصحة في كلمة خلال الافتتاح، أن المؤتمرات الطبية تُعد فرصة ثمينة للتواصل وتبادل الخبرات بين الأطباء الاستشاريين والأخصائيين وطلبة الطب، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز المهارات الطبية، فضلًا عن كونها منصة مواتية لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، بما يثري التجربة العلمية والطبية على المستويين الإقليمي والدولي.



وشدد البدور على الاهتمام الملكي الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي، والذي يشكل دافعًا قويًا لمواصلة تطويره وتحسين خدماته.



وأشار إلى أن وزارة الصحة تنظر إلى القطاع الصحي برؤية شمولية، باعتبارها الجهة المظلة والداعمة لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً على النهج التشاركي مع جميع الشركاء الرئيسيين، بما يعزز تكامل المنظومة الصحية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه، قال رئيس جمعية مساندة مرضى الصرع – فرع الأردن الدكتور محمد شهاب، إن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من نخبة الأطباء والخبراء في طب الأعصاب من الأردن والدول العربية والأجنبية، حيث يُتوقع حضور أكثر من 300 مشارك من مختلف دول المنطقة والعالم، ما يعكس مكانته كأحد أبرز المحافل العلمية المتخصصة في هذا المجال.



بدوره، أوضح رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الأردنية لأطباء الدماغ والأعصاب الدكتور عمار مبيضين، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن سلسلة محاضرات تخصصية وورش عمل تدريبية تركز على أحدث التطورات في تشخيص وعلاج الأمراض العصبية.



وتشمل المحاضرات: السكتة الدماغية ونزيف الدماغ، أمراض الزهايمر والخرف والشلل الرعاشي، الاضطرابات العصبية والعضلية، التصلب اللويحي المتعدد، التهابات الجهاز العصبي المركزي والأمراض المعدية، تأثير الوراثة الحديثة في الممارسة السريرية، والمستجدات في علاج مرضى الصرع.



وعلى هامش المؤتمر، افتتح البدور معرض طبي يتيح للشركات المتخصصة عرض فيه أحدث الأجهزة الطبية والعلاجات الدوائية ذات الصلة.