انطلاق فعاليات مهرجان صهيل القوافي في مدينة أم الجمال الأثرية

الوكيل الإخباري- انطلقت في مدينة أم الجمال الأثرية مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان صهيل القوافي 7 برعاية مدير دائرة التراث في وزارة الثقافة عاقل الخوالدة .

وقال رئيس لجنة بلدية أم الجمال محمد خليل ابو عليم في حفل الافتتاح، الذي حضره العين السابق الشيخ طلال الماضي ومدير ثقافة المفرق سامر الخزاعلة وجمع غفير من المواطنين والمهتمين بالشأن الثقافي، إن بلدية أم الجمال نظمت العديد من الفعاليات الثقافية والشعبية ومن ضمنها مهرجان صهيل القوافي 7 لتحقيق الهدف الذي تصبو له البلدية بجذب وتنشيط الحركة السياحية في مدينة أم الجمال الأثرية في أعقاب إدراجها على قائمة التراث العالمي .



وأكد، أن بلدية أم الجمال تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لخدمة أبناء المجتمع المحلي ودعم وتنشيط الحركة السياحية في مواقع مدينة أم الجمال الأثرية التي تزخر بكنوز أثرية على مر العصور .



وأشار ابو عليم إلى أن هذا المهرجان الشعري الذي يستمر ثلاثة أيام، وبدأت أولى فعالياته اليوم في مدينة أم الجمال وسيتم تنظيم اليوم الثاني في منطقة الموقر في حين ستنطلق فعاليات اليوم الثالث في إقليم البترا بمشاركة شعراء من العراق والسعودية والكويت والأردن .



بدوره، قال مدير المهرجان أنور الهقيش، إن مهرجان صهيل القوافي 7 الذي انطلقت فعاليات اليوم الأول منه في مدينة أم الجمال الأثرية، اشتملت على قصائد شعرية للشعراء، عيد المساعيد واسامة السرحان وبلال الماضي وصبيح المساعيد ومعاذ الشرفات وفاتن البريدي إضافة إلى الشعراء ركاد الشمري وحليمة العبادي وصياد الاحبابي وفيصل فدقوش وفليح الجبور، لافتًا إلى أن اليوم الأول اشتمل على معرض لوحات فنية وبازار تراثي .