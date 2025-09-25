الخميس 2025-09-25 07:16 م
 

شرطة الكيان تكشف مصير من هدد باغتيال نتنياهو

الخميس، 25-09-2025 05:43 م
الوكيل الإخباري-   قالت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إنها ألقت القبض على رجل هدد باغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وذكرت الشرطة أن الرجل، وهو في الأربعينيات من عمره ومن سكان بلدة كريات جات جنوبي البلاد، دخل مركز الشرطة عشية رأس السنة اليهودية، التي بدأت مساء الاثنين، وأبلغ الضباط بنيّته اغتيال نتنياهو.

وأضافت الشرطة في بيانها: "المشتبه به صرّح للضباط بأنه يخطط لشراء سلاح ناري وإطلاق النار على رئيس الوزراء ثلاث مرات".

وقد تم اعتقال الرجل، ومن المتوقع أن تُقدَّم بحقه لائحة اتهام اليوم. وتسعى الشرطة إلى إبقائه قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية نتنياهو، على خلفية حرب غزة المستمرة منذ ما يقارب العامين ضد حركة حماس، والتي زادت من المخاوف بشأن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

ولا يزال 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وقد ناشدت عائلاتهم الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عنهم.

سكاي نيوز
 
 
