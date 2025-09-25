وفود دبلوماسية رفيعة المستوى تزور البترا في يوم السياحة العالمي

وقد حضر الفعالية عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي والمعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي، في مقدمتهم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة السفير بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، ومن بينهم سفير المملكة المتحدة فيليب هول، وسفير جمهورية بلغاريا متين كازاك، وسفيرة جمهورية التشيك أندريا كوتشيروفا، وسفير فرنسا فرانك جيليه، وسفير ألمانيا الدكتور بيرترام فون مولتكه، وسفير هنغاريا بيتر ياكوب، وسفيرة جمهورية إيرلندا مريان بولجر، وسفيرة مملكة هولندا ستيلا كلوث، وسفير جمهورية بولندا كارول ليزنياك.
كما شارك السفير المكسيكي جاكوب برادو برفقة وفد مدينة "تشيتش إيتزا"، ووفد مدينة ريو دي جانيرو، موطن تمثال المسيح الفادي الشهير، بالإضافة إلى ممثلين عن سور الصين العظيم من جمهورية الصين الشعبية.
وجرى استقبال الضيوف في أجواء مفعمة بالطابع التراثي داخل أحد منتجعات البترا التي أعيد ترميمها من قرى تقليدية قديمة، حيث عكست العروض الفلكلورية تنوع التراث المحلي وروح المكان.
ويستهل الضيوف برنامجهم بفعالية "البترا ليلاً"، حيث يسيرون بين آلاف الشموع المضيئة من مركز الزوار وصولاً إلى الخزنة، ليشهدوا عرضاً مبهراً يجمع بين الصوت والضوء والخرائط ثلاثية الأبعاد، على أنغام معزوفات تراثية تحاكي عراقة المدينة الخالدة.
ويستمر البرنامج على مدار اليومين المقبلين، متضمناً جولات تعريفية وبرامج ثقافية وحوارية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة بين البترا وعدد من مدن عجائب الدنيا السبع، في خطوة تعزز مكانة البترا كجسر حضاري عالمي.
