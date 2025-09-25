الأردن يفضح ويكشف سياسات حكومة الكيان أمام العالم

10:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747503 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن "الحكومة الإسرائيلية بدأت تتصرف بغطرسة وتنمر غير مسبوق، وتعمل بشكل واضح على إشعال المنطقة". اضافة اعلان





وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الخميس، حول التحالف الدولي من أجل حل الدولتين، أن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستؤدي إلى إشعال المنطقة من خلال الحرب على غزة، ومحاولة ضم الضفة الغربية، واقتحامات المسجد الأقصى، وتوسعة المستوطنات، إضافة إلى عدوانه على سوريا وبث الفتنة فيها وحربه على لبنان.



وأكد الصفدي أنه لا يوجد شريك إسرائيلي من أجل تحقيق السلام، مشيراً إلى أن إسرائيل تقول علناً إنها ستمنع حل الدولتين، في حين نستطيع تنفيذ هذا الحل بأسرع وقت ممكن.



وشدد على أن من يقف في وجه السلام هي إسرائيل، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يشعل المنطقة بكل تصرفاته.



وبيّن الصفدي أن موقف الحكومة الإسرائيلية متطرف برفضها السماح بإقامة الدولة الفلسطينية، في الوقت الذي تتخذ فيه إجراءات على الأرض تجعل من حل الدولتين أكثر صعوبة.



وأشار الصفدي إلى أن رسالة المجموعة العربية الإسلامية واضحة، وتتمثل في الرغبة بالسلام الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني.

