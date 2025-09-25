الجمعة 2025-09-26 01:21 ص
 

إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

الخميس، 25-09-2025 11:40 م
الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخًا أُطلق من اليمن، الخميس، بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في أنحاء البلاد.اضافة اعلان


ويأتي إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إعلان الاحتلال قصفه أهدافًا مرتبطة بجماعة الحوثي في صنعاء.

وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيّرة على فندق في مدينة إيلات المحتلة على البحر الأحمر.

سكاي نيوز
 
 
