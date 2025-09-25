إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

ويأتي إطلاق الصاروخ بعد ساعات من إعلان الاحتلال قصفه أهدافًا مرتبطة بجماعة الحوثي في صنعاء.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد يوم من إعلان الجماعة مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيّرة على فندق في مدينة إيلات المحتلة على البحر الأحمر.
