إنجاز زراعي جديد .. مختبر متطور لإنتاج تقاوي بطاطا عالية الجودة

10:16 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747500 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، اليوم الخميس، مختبر زراعة الأنسجة لمشروع تقاوي البطاطا. اضافة اعلان





ويُعد المختبر أحد المشاريع الريادية المنبثقة عن حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز، وجاء في خطوة تعكس رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، وتنسجم مع الخطة الوطنية للتنمية المستدامة التي تعكف وزارة الزراعة على تنفيذها، ما يضع الأردن في موقع ريادي إقليمي في مجال التكنولوجيا الزراعية.



وأكد الرواشدة أن افتتاح المختبر يمثل نقلة نوعية في مسيرة البحث والتطوير الزراعي في الأردن، ويهدف إلى إدخال تقنية الزراعة الهوائية في إنتاج تقاوي البطاطا، لتكون المملكة من أوائل دول المنطقة التي تطبق هذه التكنولوجيا المتقدمة.



وأوضح أن زراعة الأنسجة تُعد أداة علمية متطورة تتيح إنتاج نباتات خالية من الأمراض، عالية الجودة، وبكميات كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على استيراد التقاوي ودعم تنافسية القطاع الزراعي المحلي.



وأشار الرواشدة إلى أن تقنية الزراعة الهوائية تمثل ثورة في مجال إنتاج البطاطا، حيث تعتمد على زراعة النباتات في بيئة خالية من التربة باستخدام محلول غذائي متكامل يوفر أفضل الظروف للنمو والإنتاج، لافتًا إلى أن المشروع يعد إنجازًا استراتيجيًا يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني ويخفف الأعباء الاقتصادية على المزارعين.



ونوّه إلى أن لهذه التقنية أبعادًا إيجابية مباشرة على المزارعين، إذ ستسهم في التقليل من الأمراض والتحديات التي تواجه زراعة البطاطا، وعلى رأسها الأمراض الفيروسية وأمراض التربة، من خلال إنتاج تقاوي نقية وخالية من المسببات المرضية، ما يرفع كفاءة الإنتاج ويحسن نوعية المحصول.