الخميس 2025-09-25 11:29 م
 

غوتيريش يدعو لدعم الأونروا

أرشيفية
 
الخميس، 25-09-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري-  دعا أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش اليوم الخميس إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا.

وشدد غوتيريش على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فورية كون الظروف التي تعمل فيها الوكالة تتدهور يومًا بعد يوم." مشيرًا الى ان الوكالة قدمت مساهمات لا تقدر بثمن في التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن، بما في ذلك لإسرائيل".

 

وقال غوتيريش، لقد اعتمدت أجيال من اللاجئين الفلسطينيين على للحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، مشيرًا أنه ومع ذلك، فقد اضطرت الوكالة في الآونة الأخيرة إلى العمل تحت ضغط شديد ومتزايد.

 
 
ب

ل

ا

