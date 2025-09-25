غوتيريش يدعو لدعم الأونروا

الوكيل الإخباري- دعا أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش اليوم الخميس إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم الأونروا.

اضافة اعلان



وشدد غوتيريش على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فورية كون الظروف التي تعمل فيها الوكالة تتدهور يومًا بعد يوم." مشيرًا الى ان الوكالة قدمت مساهمات لا تقدر بثمن في التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن، بما في ذلك لإسرائيل".