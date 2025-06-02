عطل فني بسيط يتسبب بانقطاع الكهرباء خلال تدريبات النشامى في عُمان

الوكيل الإخباري- واصل المنتخب الوطني مساء الاثنين أولى تدريباته في ملعب السيب في سلطنة عُمان رغم انقطاع التيار الكهربائي مؤقتاً.



ونقلت القناة الرياضية الرسمية أن الكهرباء والإنارة في ملعب السيب الذي يحتضن تدريبات «النشامى» انقطعت لبعض الوقت قبل عودتها تدريجياً.

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ويخوض المنتخب الوطني مباراة مهمة أمام المنتخب العُماني في مسقط الخميس في الجولة قبل الأخيرة من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.