العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان

ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل العواد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
