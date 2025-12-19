العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان

07:20 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة واجب العزاء آل العواد بوفاة الحاجة لمياء العواد، أرملة المرحوم رمضان العواد ووالدة النائب والعين الأسبق خالد رمضان. اضافة اعلان





ونقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحومة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل العواد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

