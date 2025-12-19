الجمعة 2025-12-19 08:10 م

العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان

جانب من العزاء
جانب من العزاء
الجمعة، 19-12-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو  الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم  رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم  الجمعة واجب العزاء آل العواد بوفاة الحاجة لمياء العواد، أرملة المرحوم رمضان العواد ووالدة النائب والعين الأسبق خالد رمضان.اضافة اعلان

 
ونقل العيسوي خلال زيارته  بيت عزاء المرحومة تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم آل العواد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون يهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين المتضررين

عربي ودولي لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون يهدف إلى توزيع الخسائر المالية بين المتضررين

جانب من العزاء

أخبار محلية العيسوي يعزي بوفاة والدة العين والنائب الأسبق خالد رمضان

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحّب بتعيين برهم صالح مفوّضًا ساميًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الوكيل الإخباري- جددت مديرية الأمن العام تحذيرها للمواطنين من استخدام صوبة “الشموسة” داخل المنازل، لما تشكّله من خطر كبير قد يؤدي إلى الاختناق أو الحرائق، خاصة في ظل الأجواء الباردة .

أخبار محلية الأمن يحذر الأردنيين

فلاح الصغير

أخبار محلية لماذا لا يكون الأردن منصة انطلاق الشركات الهندية للإقليم؟

مديرة زراعة المفرق

أخبار محلية 100مزارع ومزارعة يستفيدون من "التدريب الافتراضي" في المفرق

قررت مديرة التربية والتعليم في لواء البترا تهاني السلامين، تأخير بدء الامتحانات في المدارس ليوم السبت الموافق 20 كانون أول إلى الساعة التاسعة والنصف صباح، وذلك نظرا لاحتمال تشكّل الصقيع والانجماد في ا

أخبار محلية تأخير بدء امتحانات الطلبة في هذه المدارس السبت

مشهد من موقع الحادث

عربي ودولي قتلى ومصابون في هجمات مسلحة في محطتي مترو في تايوان



 






الأكثر مشاهدة