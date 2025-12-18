الخميس 2025-12-18 12:15 م

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

الذهب
الذهب
الخميس، 18-12-2025 10:15 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الخميس عند 87.70 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.10 دينارا لجهة الشراء.

اضافة اعلان


وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.20 و 77.70 و59.20 دينارا على التوالي.

 


Image1_12202518101430867292288.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

“الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

أخبار محلية “الخيرية الهاشمية” تواصل تدخلاتها الإغاثية بتوزيع الخبز في غزة

اى

منوعات ساحل هرمز الإيراني يتحول إلى لون الدماء - فيديو

تزينت عمان بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب الوطني لكرة القدم، قبيل ساعات من مباراة النشامى أمام المنتخب المغربي الشقيق، التي تقام عند السابعة من مساء اليوم، على ستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة،

أخبار محلية عمان تتزين بالأعلام الأردنية وقمصان المنتخب قبيل نهائي كأس العرب

ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

أخبار محلية ولي العهد: جماهير الأردن مصدر قوة وعزيمة للنشامى

22

منوعات مصرع سائح أسترالي بحادث غريب داخل مطعم في بوكيت

دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في محطة الزارة- ماعين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بيير-كريستوف تشاتزيسافس وحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان

أخبار محلية المياه : مشاريع للطاقة الشمسية توفر 8 ملايين دينار سنويا

علم لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني

ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا



 




الأكثر مشاهدة