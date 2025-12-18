التعمري يوجه رسالة للنشامى بعد خسارة نهائي كأس العرب

الوكيل الإخباري- وجّه نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري رسالة مؤثرة لزملائه ولجماهير النشامى، عقب خسارة نهائي كأس العرب 2025 أمام المنتخب المغربي بنتيجة 3-2.

وقال التعمري في رسالته: "افتخروا بمنتخبكم وادعموه. منتخبنا اليوم أثبت إنه من الكبار، ويسير بالطريق الصحيح. خسارة النهائي لا تعني نهاية شيء، بل هي بداية جديدة لمنتخبنا في الأيام والبطولات القادمة بإذن الله"، في إشارة واضحة إلى إيمانه بقدرة الجيل الحالي على مواصلة المنافسة وتحقيق الإنجازات.



ودعا نجم النشامى إلى الالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة، مشدداً على أهمية تخفيف الضغط عن اللاعبين وإيقاف أي حالة سلبية، مضيفا: "خلّونا نخفف على منتخبنا ولاعبينا بهالفترة، ونوقف أي سلبية، ونكون كلنا إيد بإيد: لاعبين، جهاز فني، جماهير واتحاد، تركيز كامل على المرحلة القادمة ودعم بلا حدود".



واختتم التعمري رسالته بتوجيه شكر خاص لجماهير المنتخب، قائلاً: "شكراً من القلب لجمهورنا العظيم، كنتم الداعم الأول، وصوتكم كان حاضراً بكل لحظة. وجودكم هو قوتنا الحقيقية… وأحبكم في الله"، لتتحول كلماته إلى رسالة أمل تؤكد أن النشامى، رغم مرارة الخسارة، يملكون ما يكفي لمستقبل أكثر إشراقا.