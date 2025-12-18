التعمري يوجه رسالة للنشامى بعد خسارة نهائي كأس العرب

ودعا نجم النشامى إلى الالتفاف حول المنتخب في هذه المرحلة، مشدداً على أهمية تخفيف الضغط عن اللاعبين وإيقاف أي حالة سلبية، مضيفا: "خلّونا نخفف على منتخبنا ولاعبينا بهالفترة، ونوقف أي سلبية، ونكون كلنا إيد بإيد: لاعبين، جهاز فني، جماهير واتحاد، تركيز كامل على المرحلة القادمة ودعم بلا حدود".
واختتم التعمري رسالته بتوجيه شكر خاص لجماهير المنتخب، قائلاً: "شكراً من القلب لجمهورنا العظيم، كنتم الداعم الأول، وصوتكم كان حاضراً بكل لحظة. وجودكم هو قوتنا الحقيقية… وأحبكم في الله"، لتتحول كلماته إلى رسالة أمل تؤكد أن النشامى، رغم مرارة الخسارة، يملكون ما يكفي لمستقبل أكثر إشراقا.
