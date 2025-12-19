الجمعة 2025-12-19 10:42 م

يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين

يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين
تعبيرية
الجمعة، 19-12-2025 09:32 م
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم الجمعة، أن يوتيوب التابع لشركة ألفابيت عاد للعمل إلى حدٍّ بعيد بعد انقطاع قصير حرم آلاف المستخدمين على مستوى العالم من الوصول إلى المنصة.اضافة اعلان


وأفاد داون ديتكتور بأنه كان هناك نحو 200 تقرير انقطاع من مستخدمي المنصة حتى الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالذروة التي بلغت نحو 10800 تقرير.

وانخفضت تقارير الانقطاع في بريطانيا إلى ما يقرب من 70 تقريرًا من أكثر من ثلاثة آلاف، بينما أبلغت كندا أيضًا عن استعادة الخدمة سريعًا، وفقًا للموقع، الذي يُظهر الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.

ويختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين عن العدد المعروض على داون ديتكتور؛ لأن هذه التقارير مقدّمة من المستخدمين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

حقيقة تأثر المملكة بمنخفض جوي الأسبوع المقبل

الطقس حقيقة تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد الأسبوع المقبل

الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين

تكنولوجيا يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين

أمانة عمان

أخبار محلية أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500000 متر مربع

روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%

أسواق ومال روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%

الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

فلسطين الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة



 






الأكثر مشاهدة