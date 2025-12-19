يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين

وأفاد داون ديتكتور بأنه كان هناك نحو 200 تقرير انقطاع من مستخدمي المنصة حتى الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالذروة التي بلغت نحو 10800 تقرير.
وانخفضت تقارير الانقطاع في بريطانيا إلى ما يقرب من 70 تقريرًا من أكثر من ثلاثة آلاف، بينما أبلغت كندا أيضًا عن استعادة الخدمة سريعًا، وفقًا للموقع، الذي يُظهر الانقطاع من خلال تجميع تقارير الحالة من مصادر متعددة.
ويختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين عن العدد المعروض على داون ديتكتور؛ لأن هذه التقارير مقدّمة من المستخدمين.
