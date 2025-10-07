عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

01:14 م

الوكيل الإخباري- عُقد اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس التمريضي الأردني، امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان للدورة الثانية لعام 2025، بتنظيم من وزارة الصحة الأردنية، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية وتنظيم ممارسة المهن الصحية في المملكة.





وجرى الامتحان بصورة محوسبة وفق معايير مهنية دقيقة، بمشاركة متقدّمين من مختلف محافظات المملكة، وبإشراف لجنة امتحان مزاولة المهنة برئاسة الدكتور زكريا البدور، وعضوية كل من الدكتورة آلاء صلاح، والدكتور حمزة الدباس، والدكتور محمد أبو عرقوب، وموسى الجرارعة.



وأكدت رئيسة قسم ترخيص المهن الصحية في وزارة الصحة، الدكتورة عالية السائح، أن الامتحان يأتي تنفيذًا لأحكام نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان، بهدف رفع الكفاءة المهنية وضمان جودة الخدمات الصحية، مثمّنة استضافة المجلس للامتحان، الذي عُقد بنجاح في بيئة أكاديمية متكاملة ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة.



وأعرب أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، عن اعتزاز المجلس بهذا التعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا حرصه على تسخير إمكانات المجلس لدعم الامتحانات الوطنية وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الصحي.