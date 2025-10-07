الثلاثاء 2025-10-07 02:49 م
 

عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان
جانب من امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان
 
الثلاثاء، 07-10-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري-   عُقد اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس التمريضي الأردني، امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان للدورة الثانية لعام 2025، بتنظيم من وزارة الصحة الأردنية، ضمن جهودها لتعزيز كفاءة الكوادر الصحية وتنظيم ممارسة المهن الصحية في المملكة.اضافة اعلان


وجرى الامتحان بصورة محوسبة وفق معايير مهنية دقيقة، بمشاركة متقدّمين من مختلف محافظات المملكة، وبإشراف لجنة امتحان مزاولة المهنة برئاسة الدكتور زكريا البدور، وعضوية كل من الدكتورة آلاء صلاح، والدكتور حمزة الدباس، والدكتور محمد أبو عرقوب، وموسى الجرارعة.

وأكدت رئيسة قسم ترخيص المهن الصحية في وزارة الصحة، الدكتورة عالية السائح، أن الامتحان يأتي تنفيذًا لأحكام نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان، بهدف رفع الكفاءة المهنية وضمان جودة الخدمات الصحية، مثمّنة استضافة المجلس للامتحان، الذي عُقد بنجاح في بيئة أكاديمية متكاملة ووفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأعرب أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، عن اعتزاز المجلس بهذا التعاون مع وزارة الصحة، مؤكدًا حرصه على تسخير إمكانات المجلس لدعم الامتحانات الوطنية وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع الصحي.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

تكنولوجيا HDR.. التقنية التي تجعل الصورة تنبض بالحياة

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة - اسماء

فافا

فيديو منوع متداول: أسهل وأفضل طريقة للنوم خلال 60 ثانية

فافا

فيديو منوع استشاري يروي قصة مؤثرة: حمل عروسه يوم الزفاف فأصيب بانزلاق غضروفي وانتهى الأمر بالطلاق

فلفل

فيديو منوع شاب يوثق دقيقة من واقع السفر عبر البحر: كل شيء يتحرك

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية عقد امتحان مزاولة مهنة فني الأسنان في المجلس التمريضي الأردني

للا

فيديو منوع "برغر" بحشوة الشوكولاتة

لاافا

فيديو منوع متداول: حل مشكلة الخطوط الخضراء في هواتف الايفون



 
 





الأكثر مشاهدة