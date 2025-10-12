الأحد 2025-10-12 07:38 ص
 

قمة دولية بمصر الاثنين للتوقيع على إنهاء الحرب بغزة

جانب من الاستعدادات لاستضافة قادة 20 دولة
 
الأحد، 12-10-2025 05:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مصر، السبت، أنها ستستضيف قمة دولية في شرم الشيخ، الاثنين المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيمًا، منهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.


من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن الخارجية الأميركية وجَّهت اليوم دعوة رسمية لقمة القادة بشأن غزة التي ستُعقد الاثنين في شرم الشيخ.
ونُقل عن رسالةٍ للخارجية الأميركية أنها دعت العديد من الدول إلى قمة شرم الشيخ، منها إسبانيا وإيران.

 
 
