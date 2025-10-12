قمة دولية بمصر الاثنين للتوقيع على إنهاء الحرب بغزة

الوكيل الإخباري- أعلنت مصر، السبت، أنها ستستضيف قمة دولية في شرم الشيخ، الاثنين المقبل، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيمًا، منهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.