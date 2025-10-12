قمة دولية بمصر الاثنين للتوقيع على إنهاء الحرب بغزة

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، أن القمة سيشارك فيها أكثر من 20 زعيمًا، منهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من جهته، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أن الخارجية الأميركية وجَّهت اليوم دعوة رسمية لقمة القادة بشأن غزة التي ستُعقد الاثنين في شرم الشيخ.
ونُقل عن رسالةٍ للخارجية الأميركية أنها دعت العديد من الدول إلى قمة شرم الشيخ، منها إسبانيا وإيران.
