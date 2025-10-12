الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين

الوكيل الإخباري- قال مصدر مساء السبت، إن الأردن سيشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام"، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد ظهر الاثنين المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

