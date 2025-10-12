الأحد 2025-10-12 02:31 ص
 

الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين

علم الأردن
علم الاردن
 
الأحد، 12-10-2025 12:35 ص

الوكيل الإخباري-   قال مصدر  مساء السبت، إن الأردن سيشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام"، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد ظهر الاثنين المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.

 
 
