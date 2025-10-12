الأردن يشارك في "قمة شرم الشيخ للسلام" الاثنين

وتهدف القمة إلى بحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي.
-
أخبار متعلقة
-
أكاديميات وقيادات نسائية أردنية: نُثمّن الجهود العربية ونُحيي موقف الأردن الثابت في دعم غزة وفلسطين
-
بيان صادر عن عائلة الدميسي
-
إلقاء القبض على شخص أقدم على حرق مركبة في مدينة إربد
-
اختتام مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة
-
يوم طبي مجاني في مغير السرحان غدا
-
الأردن يُشارك بأعمال الدورة 71 لجمعية "الناتو" البرلمانية في سلوفينيا
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة