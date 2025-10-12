فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً اليوم الأحد الموافق 12-10-2025، لإجراء أعمال صيانة على شبكات الضغط المتوسط.



وأوضحت الشركة أن الفصل في محافظة معان سيستمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وسيشمل المناطق التالية:

