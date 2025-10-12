فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة _أسماء

الأحد 2025-10-12 07:36 ص
 

تعبيرية
 
الأحد، 12-10-2025 05:25 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً اليوم الأحد الموافق 12-10-2025، لإجراء أعمال صيانة على شبكات الضغط المتوسط.

وأوضحت الشركة أن الفصل في محافظة معان سيستمر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، وسيشمل المناطق التالية:

شارع الثلاثين، شارع العشرين، جزء من طريق اذرح، المركز الثقافي، مخابرات معان، مدرسة التميز، محطة المناصير، استراحة حسام المعاني، سطح معان، قصر العدل، محطة بلال أبو هلالة، مركز الإصلاح والتأهيل، كتيبة الدرك، شركة الاتجاهات الثلاثية لشحن المركبات، شركة التقاطع لشحن المركبات، مؤسسة عمار العودات لشحن المركبات، شركة الفجر للغاز، المحمدية، الهاشمية، الحسينية، مشروع الأعلاف، قيادة المنطقة الجنوبية، مديرية الدفاع المدني، مصنع غدير، مصنع الكرتون، مشروع تدفئة المدارس، واحة الحجاج.

وبيّنت الشركة أن سبب الفصل يعود إلى تنفيذ صيانة شاملة لشبكة الضغط المتوسط في تلك المناطق.

كما أشارت الشركة إلى أنها ستقوم كذلك بفصل التيار الكهربائي في الأغوار الشمالية في اليوم نفسه، من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً، عن جزء من وقاص، المنشية، العرامشة، والفضيين، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية للشبكات.

 
 
