عمّان تحتفي بالذاكرة والإبداع في ثالث أيام معرض الكتاب

الوكيل الإخباري- تواصلت اليوم الجمعة، فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب، لتفتح أبوابها على فضاءات أدب الطفل والشعر، في أمسيات جمعت بين الفكر والإبداع بحضور نخبة من المثقفين الأردنيين والعرب.

المساء أضاء على عوالم الطفولة، في جلسة بعنوان "من الحكاية إلى الجائزة: رحلة في أدب الطفل"، بمشاركة رقية البادي ووفاء الشامسية وزهرا أحمد من سلطنة عُمان، إلى جانب شهلا الجابري، ضمن برنامج الدولة ضيف الشرف، حيث قدّم المشاركون خلاصة تجاربهم في الكتابة للطفل وأثرها في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.



وفي جلسة اخرى ، خصّ المعرض فعالية احتفائية بالشخصية الثقافية لهذا العام الدكتور سلطان المعاني، بمشاركة كل من الدكتور عمر القضاوي والدكتور زهير عبيدات ولانا أبو أبوط، وأدارها الدكتور مهند بركات، لتكون شهادة اعتزاز برموز الثقافة الأردنية.



واختُتم اليوم بندوة شعرية نقدية، حملت عنوان "الشعر العربي بعد محمود درويش"، شارك فيها الناقد السوري صبحي حديدي والناقد فخري صالح، وأدارتها الدكتورة امتنان الصمادي بتنظيم من مؤسسة عبد الحميد شومان، حيث شكّلت الجلسة فضاءً مفتوحًا للتأمل في إرث درويش ومكانة الشعر العربي اليوم.



ليلة ثقافية جديدة من ليالي عمّان، أكدت أن الكتاب ما يزال قادراً على جمع العقول والقلوب، وأن معرض عمّان الدولي للكتاب يظل منصةً للاحتفاء بالذاكرة والإبداع معًا.