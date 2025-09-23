فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل سيكون من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، في مناطق (الصوالحة، السوق التجاري، الطوال الجنوبي – عطوف، ابو نعيم، تل المنطح، المحث، الملاحة، الصلاحات، العيد، محطة التنقية تل المنطح، مركز تشخيص الاعاقات والتأهيل تل المنطح، مضخة رقم 65-2، شركة الحق، سرية السعيدية).
