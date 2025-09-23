فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الثلاثاء 2025-09-23 11:59 ص
 

محطة توليد كهرباء
الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في لواء دير علا بمحافظة البلقاء غدا الأربعاء، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل سيكون من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، في مناطق (الصوالحة، السوق التجاري، الطوال الجنوبي – عطوف، ابو نعيم، تل المنطح، المحث، الملاحة، الصلاحات، العيد، محطة التنقية تل المنطح، مركز تشخيص الاعاقات والتأهيل تل المنطح، مضخة رقم 65-2، شركة الحق، سرية السعيدية).

 
 
