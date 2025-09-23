فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في لواء دير علا بمحافظة البلقاء غدا الأربعاء، لإجراء صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

