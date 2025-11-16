الاحتلال يقصف خلف الخط الأصفر في غزة وشهيد في اقتحامات بالضفة

وكانت غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق تقع خلف الخط الأصفر شرقي مدينتي خان يونس وغزة.
وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة عمليات دهم واقتحام نفذتها في عدد من المدن والبلدات.
