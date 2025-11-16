الأحد 2025-11-16 11:07 ص
 

الاحتلال يقصف خلف الخط الأصفر في غزة وشهيد في اقتحامات بالضفة

روبيو: متفائلون بإصدار قرار أممي لنشر قوة دولية في غزة
غزة
 
الأحد، 16-11-2025 08:28 ص

الوكيل الإخباري-    في اليوم الـ37 من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال معاناة الغزيين متجددة، لا سيما النازحين من سكان الخيام، وذلك مع بدء هطول الأمطار واقتراب دخول فصل الشتاء.

وكانت غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق تقع خلف الخط الأصفر شرقي مدينتي خان يونس وغزة.


وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سلسلة عمليات دهم واقتحام نفذتها في عدد من المدن والبلدات.

 
 
