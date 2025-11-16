الاحتلال يقصف خلف الخط الأصفر في غزة وشهيد في اقتحامات بالضفة

الوكيل الإخباري- في اليوم الـ37 من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا تزال معاناة الغزيين متجددة، لا سيما النازحين من سكان الخيام، وذلك مع بدء هطول الأمطار واقتراب دخول فصل الشتاء.

وكانت غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق تقع خلف الخط الأصفر شرقي مدينتي خان يونس وغزة.