تنويه امني الى جميع اصحاب المركبات

واضافت في منشور اليوم الاحد انه عند السرعة العالية ومع وجود الماء، تحتاج المركبة لمسافة أطول بكثير للتوقف، حتى لو كانت الفرامل ممتازة .
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : 48 ألف اتصال طارئ خلال المنخفض الأخير
-
وزارة المياه: الهطولات المطرية تسجل 4 % من الموسم ودخل السدود 1,8 مليون متر مكعب
-
نقابة الاطباء تنعى 6 أطباء أردنيين - اسماء
-
مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين
-
الأردن يشارك في الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية بنسخته الثالثة بالرياض
-
9493 شكوى عمالية على منصة "حماية" العام الحالي تتصدرها مخالفات "عدم دفع الأجور"
-
السير تكشف عن سبب أزمة السير الخانقة في صويلح
-
3 إصابات بحادث سير على طريق إربد - الزرقاء