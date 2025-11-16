مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع تشكيل "قوة استقرار دولية" في غزة

08:16 ص

الوكيل الإخباري- يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية . اضافة اعلان





ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم مصر وقطر والسعودية وتركيا ، مجلس الأمن إلى "الإسراع" بتبني مشروع القرار.



وأعربت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الأميركي الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".



وأطلق الأميركيون رسميا الأسبوع الفائت مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضوا حول نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، وتأييدا لخطة ترامب.