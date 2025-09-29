فصل الكهرباء من الـ9صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا وحتى 3 عصرا، وسيشمل مناطق، أبو سيدو، وكازية مثلث السليخات، وكازية ماجد الزبيدي، وميدان الرماية، ومزرعة العواملة، ومضخة 50 في أبو سيدو، ومجاوري مركزي الأمن العام في الكريمة والدفاع المدني في أبو سيدو، وبئر 3 في صوفرة ومدرسة أبو سيدو الأساسية.
كما اعلنت شركة توزيع الكهرباء انها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في معان اليوم الاثنين.
المناطق المتأثرة: جزء من آبار مياه الطاحونة / المستشفى العسكري - معان / الاشعري / طعيمة / الجريا / المنشية / مزارع الشوبك / مثلث بئر خداد / الزيتونة / مضيبيع - الشوبك
سبب الفصل: صيانة شاملة للمغذي + قص اشجار قريبة من شبكة الضغط المتوسط
