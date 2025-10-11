السبت 2025-10-11 07:28 م
 

أمانة عمان وسلطة العقبة يناقشان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك

السبت، 11-10-2025 06:47 م

الوكيل الإخباري-   زار رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الخميس، حيث التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، بحضور مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور معتصم عبدالله هنداوي.

واطلع الشواربة، خلال اللقاء، على الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024–2028، والمخطط الشمولي للمدينة 2024–2040، إلى جانب استعراض مؤشرات النمو المتسارع الذي تشهده مدينة العقبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية، بفضل المشاريع المنفذة والرؤية الواضحة التي تنتهجها السلطة لتعزيز مكانة العقبة كمدينة حديثة وجاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.

 
 
