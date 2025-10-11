أمانة عمان وسلطة العقبة يناقشان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك

الوكيل الإخباري- زار رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الخميس، حيث التقى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، بحضور مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية الدكتور معتصم عبدالله هنداوي.

