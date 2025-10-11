أمانة عمان وسلطة العقبة يناقشان سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك

واطلع الشواربة، خلال اللقاء، على الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام 2024–2028، والمخطط الشمولي للمدينة 2024–2040، إلى جانب استعراض مؤشرات النمو المتسارع الذي تشهده مدينة العقبة في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية، بفضل المشاريع المنفذة والرؤية الواضحة التي تنتهجها السلطة لتعزيز مكانة العقبة كمدينة حديثة وجاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.
-
