الديوان الملكي يعزي عشائر الفراية والزيادين والمعايطة

ففي منطقة الجديدة، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم ماجد ابراهيم الفراية، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الفراية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
وفي السماكية، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المحامي أمجد كامل الزيادين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزيادين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة بتير نقل العيسوي ، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة خولة سليمان المعايطة، والدة اللواء المتقاعد الدكتور تامر سليم المعايطة، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة المعايطة، سائلا المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته.
وقدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ الكرك قبلان الشريف.
