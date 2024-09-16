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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 16-09-2024 03:32 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الشمالية، يوم غد الثلاثاء، لغايات كهربة محطة جديدة.

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وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء الأغوار الشمالية، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الـساعة 8 لغاية الساعة 10 صباحا.


وسيشمل مناطق: إسكان معاذ وقرية مرشد والشونة والقرية السياحية ومثلث الشونة ومستشفى معاذ بن جبل والقطاف والمدراج وإسكان الموظفين وترخيص الشونة الشمالية والمشارقة والباقورة والحمة والمخيبا الفوقا وبوستر العدسية .

 
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