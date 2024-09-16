فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في الشونة الشمالية، يوم غد الثلاثاء، لغايات كهربة محطة جديدة.

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وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء الأغوار الشمالية، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الـساعة 8 لغاية الساعة 10 صباحا.