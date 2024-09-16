فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

وقالت الشركة في بلاغها لمتصرفية لواء الأغوار الشمالية، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الـساعة 8 لغاية الساعة 10 صباحا.
وسيشمل مناطق: إسكان معاذ وقرية مرشد والشونة والقرية السياحية ومثلث الشونة ومستشفى معاذ بن جبل والقطاف والمدراج وإسكان الموظفين وترخيص الشونة الشمالية والمشارقة والباقورة والحمة والمخيبا الفوقا وبوستر العدسية .
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