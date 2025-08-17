اتفاقية تعاون لإتاحة منصة «كتبي» التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والمدير العام والرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمان ناشرون" السيد سنان صويص، إلى توفير بيئة تعليمية رقمية محفّزة تعتمد على القراءة التفاعلية، وتعزيز دمج التقنيات الحديثة في التعليم.
وتضم منصة كتبي أكثر من (1600) كتاب مصور للأطفال باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى لغة الإشارة لطلبة الصم والبكم، وتقدم محتوى مناسباً للفئة العمرية المستهدفة، مع مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة، وتُستخدم حالياً من قبل أكثر من (650) ألف طالب في (20) دولة حول العالم.
وبموجب الاتفاقية، سيتم توفير حسابات فردية مجانية لجميع الطلبة والمعلمين في المدارس المستهدفة، إلى جانب تدريب المعلمين على استخدام المنصة لمتابعة تقدم الطلبة وإنشاء الواجبات، فضلاً عن تدريب مشرفين من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على متابعة التنفيذ والإشراف عليه.
وتؤكد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، من خلال هذه الاتفاقية، التزامها بدعم الابتكار في التعليم وتبني الحلول الرقمية التي تواكب التطورات العالمية، وتسهم في بناء جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمستقبل.
