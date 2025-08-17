الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سقوط حافلة في وادي الحراش

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معرِباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني
-
اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية
-
اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم
-
ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم
-
"عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن
-
الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال
-
الجامعة الأردنية تحتضن انطلاقة منصة "احكي عشان الأردن" التفاعلية
-
مع بداية الفصل الدراسي الجديد .. مناهج رقمية جديدة لطلاب المدارس