الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سقوط حافلة في وادي الحراش

06:01 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742601 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بضحايا سقوط حافلة من جسر في مجرى وادي الحراش شرقي الجزائر العاصمة. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معرِباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.