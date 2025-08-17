"الإحصاءات" تصدر تقريرا حول أسعار تجارة الجملة

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من العام الحالي 2025.

ووفق التقرير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للنصف الأول من العام الحالي 2025 ما مقداره 108.88 نقطة مئوية مقابل 107.70 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.



ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد زادت أسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 2.87 بالمئة، وأسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.81 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.50 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع الآلات ومعدات ولوازمها بنسبة 0.24 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 0.39 بالمئة.



وبحسب التقرير سجل الرقم القياسي للربع الثاني من العام الحالي ما مقداره 109.02 نقطة مقابل 107.85 نقطة لنفس الربع من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.08 بالمئة.



وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، في ارتفاع أسعار مجموعة بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية بنسبة 2.76 بالمئة، و أسعار مجموعة تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.81 بالمئة، وأسعار بيع الآلات ومعدات ولوازمها بنسبة 1.03 بالمئة، وأسعار مجموعة بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية بنسبة 0.34 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها بنسبة 0.61 بالمئة.



وسجل الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني من العام الحالي ما مقداره 109.02 نقطة مقابل 108.74 نقطة مقارنة مع الربع الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع نسبته 0.25 بالمئة.