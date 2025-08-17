الأحد 2025-08-17 07:07 م
 

"عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن

أرشيفية
 
الأحد، 17-08-2025 06:19 م
الوكيل الإخباري- رحبت كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة الدكتور أيمن أبو هنية، بإعلان سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حول إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريباً، مؤكدة دعمها الكامل للرؤية الملكية الهاشمية في تمكين الشباب وتعزيز انتمائهم.اضافة اعلان


وأكدت الكتلة في بيان صحفي، أن هذا القرار الوطني يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل واعٍ من الشباب يمتاز بالانضباط والمسؤولية، وقادر على خدمة وطنه والدفاع عنه، مشيرة إلى أن خدمة العلم تعكس أولوية الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وسنده في المستقبل.

واستشهدت الكتلة بما جاء في لقاء سمو ولي العهد مع شباب وشابات من محافظة إربد، حيث شدّد على أن تهيئة الشباب للدفاع عن الوطن وخدمته أمر ضروري، وأن تجربة خدمة العلم تحمل أبعاداً وطنية مهمة تُغرس في نفوس المشاركين قيم الانتماء والالتزام.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية دوماً إلى تمكين الشباب وتوفير الفرص التي تعزز مساهمتهم في بناء الأردن القوي والمزدهر.

وأكدت كتلة عزم أنها ستسخر كامل إمكاناتها التشريعية والرقابية لدعم هذه الخطوة الوطنية، والعمل على تعزيز أثرها بما يسهم في غرس قيم الانضباط والمواطنة الصالحة بين الشباب، ليبقوا الحصن المنيع للوطن ودرعه الواقي.
 
 
