"عزم النيابية" إعادة خدمة العلم خطوة استراتيجية تعزز دور الشباب في بناء الوطن

وأكدت الكتلة في بيان صحفي، أن هذا القرار الوطني يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل واعٍ من الشباب يمتاز بالانضباط والمسؤولية، وقادر على خدمة وطنه والدفاع عنه، مشيرة إلى أن خدمة العلم تعكس أولوية الاستثمار في طاقات الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن وسنده في المستقبل.
واستشهدت الكتلة بما جاء في لقاء سمو ولي العهد مع شباب وشابات من محافظة إربد، حيث شدّد على أن تهيئة الشباب للدفاع عن الوطن وخدمته أمر ضروري، وأن تجربة خدمة العلم تحمل أبعاداً وطنية مهمة تُغرس في نفوس المشاركين قيم الانتماء والالتزام.
وأضافت أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية دوماً إلى تمكين الشباب وتوفير الفرص التي تعزز مساهمتهم في بناء الأردن القوي والمزدهر.
وأكدت كتلة عزم أنها ستسخر كامل إمكاناتها التشريعية والرقابية لدعم هذه الخطوة الوطنية، والعمل على تعزيز أثرها بما يسهم في غرس قيم الانضباط والمواطنة الصالحة بين الشباب، ليبقوا الحصن المنيع للوطن ودرعه الواقي.
-
أخبار متعلقة
-
المومني: خدمة العلم تعود بصيغة جديدة لصقل شخصية الشباب الأردني
-
اتفاقية تعاون لإتاحة منصة "كتبي" التفاعلية لطلبة المدارس الحكومية
-
اتحاد العمال يشيد بإعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم
-
ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم
-
الحكومة ترسل مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم إلى البرلمان بصفة الاستعجال
-
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سقوط حافلة في وادي الحراش
-
الجامعة الأردنية تحتضن انطلاقة منصة "احكي عشان الأردن" التفاعلية
-
مع بداية الفصل الدراسي الجديد .. مناهج رقمية جديدة لطلاب المدارس