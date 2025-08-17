ولي العهد: إعادة خدمة العلم ترسيخ للهوية وتعزيز لارتباط الشباب بأرضهم

وأعرب سموه عن سعادته بالحوار الثري وحس المسؤولية العالي الذي لمسه خلال لقائه اليوم مجموعة من الشباب والشابات في محافظة إربد، مؤكداً أن خدمة العلم تمثل تجربة وطنية رائدة ستسهم في صقل شخصية الشباب وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي.
كما توجه سموه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المعنية التي عملت على تحويل هذه الرؤية الوطنية إلى واقع ملموس.
