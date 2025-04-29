الثلاثاء 2025-04-29 09:55 ص
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين المقبل

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 07:37 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء / منطقة الطفيلة عن نيتها تنفيذ فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن عدد من المناطق يوم الإثنين الموافق 5 أيار 2025، وذلك ضمن خطة أعمال صيانة وتحسين الشبكة الكهربائية.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن عملية الفصل ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وتشمل المناطق التالية:

مصال / تلعة حسين
مركز الإيواء / خانق اللوز
الأستاذ الرياضي
مدرسة العيص للبنين

وأكدت الشركة أن الانقطاع يأتي بهدف نقل بعض أجزاء الشبكة المتعارضة، وإجراء صيانة شاملة لضمان رفع كفاءة الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي للمشتركين.


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