فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق الاثنين المقبل

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن عملية الفصل ستبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وتشمل المناطق التالية:
مصال / تلعة حسين
مركز الإيواء / خانق اللوز
الأستاذ الرياضي
مدرسة العيص للبنين
وأكدت الشركة أن الانقطاع يأتي بهدف نقل بعض أجزاء الشبكة المتعارضة، وإجراء صيانة شاملة لضمان رفع كفاءة الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي للمشتركين.
-
أخبار متعلقة
-
العمل: تسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد "مخالف" منذ بداية 2025
-
فريق إرث في الجامعة الهاشمية يطلق أولى فعالياته بعنوان "تعليلة" لتعزيز الهوية الوطنية
-
عشائر عجور تسطّر موقفاً نبيلاً بالتسامح والعفو بعد وفاة ابنها أنس في حادث دهس
-
وفاتان و12 إصابة في سلسلة حوادث خلال 24 ساعة
-
إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية
-
وزير الثقافة: الأردن الحديث يمتلك إرثا إنسانيا
-
يوم طبي بالشونة الشمالية لمرضى القدم السكري غدا
-
"اليرموك" تمنح رئيس وزراء ولاية باهانج الماليزية الدكتوراة الفخرية