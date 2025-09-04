فلسطين تحصد المركز الأول بمسابقة شيف الطلبة الوافدين

الوكيل الإخباري- أحرز فريق طلبة دولة فلسطين المركز الأول في مسابقة شيف الطلبة الوافدين، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، إضافةً إلى عدد من الرعاة الذين قدموا الدعم المالي والعيني للمسابقة.

