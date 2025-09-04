فلسطين تحصد المركز الأول بمسابقة شيف الطلبة الوافدين

وتم منح الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة مالية قيمتها (1500) دينار ، فيما حصل فريق طلبة جمهورية مصر العربية على المركز الثاني، ومُنح جائزة مالية قيمتها (1000) دينار، فيما حل فريق الطلبة من المملكة المغربية بالمركز الثالث، وتلقّى جائزة مالية قيمتها (500) دينار .
-
