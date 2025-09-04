الخميس 2025-09-04 05:34 م
 

فلسطين تحصد المركز الأول بمسابقة شيف الطلبة الوافدين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الخميس، 04-09-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري-    أحرز فريق طلبة دولة فلسطين المركز الأول في مسابقة شيف الطلبة الوافدين، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة والأكاديمية الملكية لفنون الطهي، إضافةً إلى عدد من الرعاة الذين قدموا الدعم المالي والعيني للمسابقة.

اضافة اعلان


وتم منح الفريق الفائز بالمركز الأول جائزة مالية قيمتها (1500) دينار ، فيما حصل فريق طلبة جمهورية مصر العربية على المركز الثاني، ومُنح جائزة مالية قيمتها (1000) دينار، فيما حل فريق الطلبة من المملكة المغربية بالمركز الثالث، وتلقّى جائزة مالية قيمتها (500) دينار .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية بلدية إربد: الطرق الجديدة لمستشفى الأميرة بسمة لتسريع وصول الحالات الطارئة

وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

أخبار محلية وزير النقل يتفقد المرافق البحرية والجمركية والمشاريع اللوجستية في العقبة

الرئيس ترامب يحمل علبة بيتزا .. أرشيفية

عربي ودولي "بيتزا البنتاغون" تكشف اهتمام واشنطن بعرض بكين العسكري

ب

أخبار محلية افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني للجمعية الأردنية للوقاية من الأمراض غير السارية

شركة تطوير المفرق

اقتصاد محلي استثمارات منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق ترتفع إلى 700 مليون دينار

جيش الاحتلال

فلسطين أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

زلزال أفغانستان

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 2217 قتيلا

وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس

أخبار محلية وزير الصحة يفتتح فعاليات مؤتمر الصمامات القلبية الأردني السادس



 
 





الأكثر مشاهدة