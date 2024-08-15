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في أقل من شهر .. إدارة السير تودع ثلاثة من رجالها

من اليمين: الرائد ماضي، ملازم اول السليحات، النقيب الخوالدة
من اليمين: الرائد ماضي، ملازم اول السليحات، النقيب الخوالدة




 

الخميس، 15-08-2024 01:17 م

الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة ثلاثة من رجال إدارة السير في أقل من شهر.

نهاية الشهر الماضي، نعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرائد يونس ماضي، الذي توفي إثر إصابته بنوبة قلبية، وفق ما أفاد به أقاربه. وشاركت مديرية الأمن العام في تشييع جثمانه ودفنه في مسقط رأسه في دير علا.

 

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وقبل أيام، نعى نشطاء مواقع التواصل ومقربون  النقيب يزيد الخوالده، الذي توفي إثر اصابته  بنوبة قلبية، وشاركت مديرية الأمن العام في تشييع جثمانه ودفنه في مسقط رأسه في المفرق.

 

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فيما توفي امس الاربعاء  الملازم أول عامر السليحات، بعد تعرضه للدهس من الباص السريع أثناء أدائه واجبه ، ولاقت حادثة وفاته حزناً كبيراً على مواقع التواصل. وقد شاركت المديرية في تشييع جثمان الفقيد ودفنه في مقبرة البيطار - البصة في العاصمة.

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