في أقل من شهر .. إدارة السير تودع ثلاثة من رجالها

الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بوفاة ثلاثة من رجال إدارة السير في أقل من شهر.
نهاية الشهر الماضي، نعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الرائد يونس ماضي، الذي توفي إثر إصابته بنوبة قلبية، وفق ما أفاد به أقاربه. وشاركت مديرية الأمن العام في تشييع جثمانه ودفنه في مسقط رأسه في دير علا.
وقبل أيام، نعى نشطاء مواقع التواصل ومقربون النقيب يزيد الخوالده، الذي توفي إثر اصابته بنوبة قلبية، وشاركت مديرية الأمن العام في تشييع جثمانه ودفنه في مسقط رأسه في المفرق.
فيما توفي امس الاربعاء الملازم أول عامر السليحات، بعد تعرضه للدهس من الباص السريع أثناء أدائه واجبه ، ولاقت حادثة وفاته حزناً كبيراً على مواقع التواصل. وقد شاركت المديرية في تشييع جثمان الفقيد ودفنه في مقبرة البيطار - البصة في العاصمة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
-
761 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم
-
مختبرات وزارة الصحة تحصل على اعتماد "المستوى المتميز"
-
بلدية اربد: العمل بشارع الرازي مستمر لشهرين
-
بحث آليات توفير التمويل لمشاريع النقل الجماعي
-
نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور المغتربين في إقامة مشاريع استثمارية
-
مدير الأمن العام يزور قيادة شرطة البادية الملكية ويشيد بالجهود المبذولة
-
"أوقاف الزرقاء" تحتفل بتخريج طلاب دار القرآن الكريم بمسجد الأمير حسن