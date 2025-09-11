قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

كما اطلع سماحته على سير الخدمات الرقمية التي أطلقتها دائرة قاضي القضاة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي في أعمال وخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية بما ينسجم مع الرؤى الملكية الهادفة للتحديث.
