قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

الخميس، 11-09-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري-   تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، اليوم الخميس، سير  العمل والخدمات المقدمة في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي يقوم بها سماحته تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تعزيز التواصل المباشر، والاطلاع على واقع العمل القضائي والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع سماحته خلال الجولة الإجراءات المتبعة في تقديم الخدمات القضائية والإدارية ومستوى رضا متلقيها، مؤكدًا أهمية تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتقصير أمد التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة.


كما اطلع سماحته على سير الخدمات الرقمية التي أطلقتها دائرة قاضي القضاة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي في أعمال وخدمات الدائرة والمحاكم الشرعية بما ينسجم مع الرؤى الملكية الهادفة للتحديث.

 
 
