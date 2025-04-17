قرابة 4 مليارات دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي

12:11 م

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الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” لتصل إلى 1.56 مليار دينار خلال شهر آذار الماضي، بارتفاع نسبته 21.8% مقارنة بشهر شباط الماضي، الذي بلغت فيه القيمة 1.2 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك). اضافة اعلان





وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 12 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 22.3%، مقارنة بـ 9.9 مليون حركة خلال شهر شباط.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 32.33 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليار دينار.



أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.78 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 2.1% خلال شهر آذار الماضي.



ووفق الإحصاءات، فإن 96.3% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكّل الأردنيون 1.7 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 67 ألف مستخدم بنسبة 3.7%.



وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي “كليك” في الأردن هم من الذكور بنسبة 62.1%، مقارنة بنحو 35% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة.



ومن حيث طبيعة العمليات، شكّلت عمليات تحويل الأموال نسبة 85.5% من إجمالي المعاملات التي تمت عبر “كليك”، في حين جاءت المشتريات عبر “كليك” بنسبة 14.5%.



و”كليك” هو أحدث نظام للدفع الفوري في الأردن، أطلقته “جوباك” في العام 2020، إذ يتيح النظام إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية في جميع البنوك المشاركة في النظام، ومن وإلى المحافظ الإلكترونية في الأردن بشكل فوري.



تعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في قطاع الدفع الإلكتروني في الأردن، مما يعزز مكانة الخدمات الرقمية كبديل آمن وفعّال للمعاملات التقليدية، ويؤكد التوجّه نحو اقتصاد رقمي متقدّم يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.



يُشار إلى أن إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري “كليك” خلال العام الماضي بلغ 83.9 مليون حركة، وبقيمة 12.1 مليار دينار أردني.