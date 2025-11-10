الإثنين 2025-11-10 05:03 م
 

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا

وزير الداخلية، مازن الفراية
مازن الفراية
 
الإثنين، 10-11-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري-    أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين.

ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف. 


ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.

 
 
