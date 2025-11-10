وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (571) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين.

اضافة اعلان



ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.