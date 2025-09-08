قرارات حكومية مرتقبة بخصوص التطبيقات الذكية

12:46 م

الوكيل الإخباري- قال عضو لجنة التطبيقات الذكية يوسف أبو عودة إن النظام المعدل لعمل التطبيقات الذكية سيصدر في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، ليبدأ العمل به وتطبيقه على أرض الواقع، موضحاً أن النظام الجديد جاء استجابة للمطالب المتكررة من قبل كباتن التطبيقات والجهات المعنية، بعد سبع سنوات من تجربة ترخيص التطبيقات منذ عام 2018.





وأضاف أن التجربة خلال السنوات الماضية كشفت عن العديد من الثغرات التي استدعت التعديل والتحديث، مشيراً إلى أن تلك الثغرات ظهرت بشكل واضح أثناء التطبيق العملي، ما دفع العاملين للمطالبة بإجراء التعديلات.



وبيّن أن أبرز بنود النظام تتعلق بتعزيز التنافسية ومنع الاحتكار القائم، وهو ما اعتبره العاملون مطلباً أساسياً لتحقيق العدالة وحماية حقوق الكابتن، لافتاً إلى أن فترة التعليق على مسودة النظام عبر موقع ديوان التشريع والرأي انتهت قبل عشرة أيام، حيث تقدم هو وزملاؤه بمجموعة من الملاحظات.